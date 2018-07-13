İngiltere medyası, takımlarına destek çıktı. Daily Mirror gazetesi, İngiltere Milli Takımı'nın Hırvatistan'a Dünya Kupası yarı finalinde uzatma devreleri sonucu 2-1'lik skorla elenmesini, "Kahramanlar" manşetiyle duyurdu. Gazete, "Hepinizle gurur duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
HARRY KANE'DEN ALINTI YAPILDI
The Telegraph gazetesi, İngiltere'nin Dünya Kupası'na vedasını, "Başınızı dik tutun" manşetiyle duyurdu. Gazetede, Dünya Kupası'ndan elenilmesine rağmen golcü futbolcu Harry Kane'in bu vedanın İngiltere için bir başlangıç olduğunu vurguladığı sözüne yer verildi.
HARRY KANE'DEN ALINTI YAPILDI
The Telegraph gazetesi, İngiltere'nin Dünya Kupası'na vedasını, "Başınızı dik tutun" manşetiyle duyurdu. Gazetede, Dünya Kupası'ndan elenilmesine rağmen golcü futbolcu Harry Kane'in bu vedanın İngiltere için bir başlangıç olduğunu vurguladığı sözüne yer verildi.
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