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  1. Süper Lig ekibinden flaş karar!

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, 4 sezon önce İsviçre'den transfer ettiği ile kulüp arasında bulunan sözleşmenin feshedildiğini bildirdi.

Galatasarayda flaş ayrılık

'dan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Endoğan Adili ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre futbolcu 2018-19 futbol sezonundaki 1.120.000 TL tutarındaki sözleşmesel alacağının 620.000 TL'lik kısmından feragat etmiş ve kalan 500.000 TL kendisine ödenmiştir." denildi.

Yasin Öztekin, Cedric Carrasso, Hakan Balta, Eray İşcan, Luis Pedro Cavanda, Koray Günter ve Iasman Latovlevici'den sonra , Galatasaray'dan ayrılan 8. isim oldu.

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  • 13 Temmuz 2018, Cuma 11:23
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