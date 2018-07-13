Son iki sezonda Beşiktaş forması altında çok başarılı bir performans gösteren Fabri'ye İngiltere'den kanca... İspanyol kalecinin menajeri, yönetici Umut Güner'le görüşerek Fulham'ın 3 milyon Euro'luk teklifini sundu. Güner'in rakamı az bulduğu öğrenildi. Fulham'ın yeni teklif yapması bekleniyor.
Fabri'ye Fulham kancası
İspanyol kalecinin menajeri, yönetici Umut Güner’le görüşerek Fulham’ın teklifini iletti. Güner rakamı az bulurken, İngilizler’in yeni teklifi bekliyor
Etiketler: Umut Güner , Beşiktaş , İngiltere , Fulham , Fabri
- 13 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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