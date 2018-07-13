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'ye kancası

İspanyol kalecinin menajeri, yönetici ’le görüşerek ’ın teklifini iletti. Güner rakamı az bulurken, İngilizler’in yeni teklifi bekliyor

Fabriye Fulham kancası
Son iki sezonda Beşiktaş forması altında çok başarılı bir performans gösteren Fabri'ye İngiltere'den kanca... İspanyol kalecinin menajeri, yönetici Umut Güner'le görüşerek Fulham'ın 3 milyon Euro'luk teklifini sundu. Güner'in rakamı az bulduğu öğrenildi. Fulham'ın yeni teklif yapması bekleniyor.
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