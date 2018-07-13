Son iki sezonda Beşiktaş forması altında çok başarılı bir performans gösteren Fabri'ye İngiltere'den kanca... İspanyol kalecinin menajeri, yönetici Umut Güner'le görüşerek Fulham'ın 3 milyon Euro'luk teklifini sundu. Güner'in rakamı az bulduğu öğrenildi. Fulham'ın yeni teklif yapması bekleniyor.