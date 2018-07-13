Yol Durumu
  1. Bursaspor’un gözü Giovanni Sio'da
  2. Brezilyalı Josef’in eşi düşük yaptı

hızlı başladı

Berke hızlı başladı
Kanarya'nın Altınordu'dan transfer ettiği genç kaleci Berke Özer, 'nin kampına hızlı bir giriş yaptı. Çalışmalarda büyük bir özveri gösteren Berke ile yakından ilgilenen kaptan Volkan Demirel, 19 yaşındaki file bekçisine her konuda yardımcı oluyor.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ