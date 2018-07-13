Kanarya'nın Altınordu'dan transfer ettiği genç kaleci Berke Özer, Fenerbahçe'nin İsviçre kampına hızlı bir giriş yaptı. Çalışmalarda büyük bir özveri gösteren Berke ile yakından ilgilenen kaptan Volkan Demirel, 19 yaşındaki file bekçisine her konuda yardımcı oluyor.
Berke hızlı başladı
Etiketler: Volkan Demirel , Fenerbahçe , İsviçre , BERKE
- 13 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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