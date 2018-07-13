50 bin yetenek start alıyor

Türk sporunda büyük devrim... Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nde ilk etap taramasında belirlenen 50 bin çocuk eğitimlerine başlıyor.
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Projenin ilk etabında yaklaşık 423 bin çocuk arasından belirlenen öğrenciler, 2 ay boyunca belirlenen programa göre çalışmalar yapacaklar. Türk sporuna olan desteklerinin süreceğini belirten Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün "Futboldan, atletizme, yelkenden, engelli sporuna yüzmeye kadar hala ciddi bir şekilde Türk sporuna destek veriyoruz" diye konuştu.
EŞİ BENZERİ YOK
Projenin ilk etabında yaklaşık 423 bin çocuk arasından belirlenen öğrenciler, 2 ay boyunca belirlenen programa göre çalışmalar yapacaklar. Türk sporuna olan desteklerinin süreceğini belirten Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün "Futboldan, atletizme, yelkenden, engelli sporuna yüzmeye kadar hala ciddi bir şekilde Türk sporuna destek veriyoruz" diye konuştu.
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