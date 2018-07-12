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Trezeguet gitti - geldi

ile masaya oturdu. Ancak anlaşma sağlanamadı

Trezeguet gitti - geldi
G.Saray'ın gündeminde yer alan Kasımpaşalı Trezeguet konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı... Sarı-Kırmızılılar'ın kadrosuna katmak istediği Mısırlı kanat oyuncusu, Slavia Prag ile görüşmek için dün Çekya'ya gitti. Sağlık kontrolünden geçen Trezeguet ardından imza atmak için Slavia Prag yöneticileri ile masaya oturdu. Ancak son anda çıkan anlaşmazlık nedeniyle transfer iptal oldu. İstanbul'a geri dönen 23 yaşındaki oyuncu, "Tüm tekliflere açığım" dedi.
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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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