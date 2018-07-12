G.Saray'ın transfer gündeminde yer alan Kasımpaşalı Trezeguet konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı... Sarı-Kırmızılılar'ın kadrosuna katmak istediği Mısırlı kanat oyuncusu, Slavia Prag ile görüşmek için dün Çekya'ya gitti. Sağlık kontrolünden geçen Trezeguet ardından imza atmak için Slavia Prag yöneticileri ile masaya oturdu. Ancak son anda çıkan anlaşmazlık nedeniyle transfer iptal oldu. İstanbul'a geri dönen 23 yaşındaki oyuncu, "Tüm tekliflere açığım" dedi.
Trezeguet gitti - geldi
Slavia Prag ile masaya oturdu. Ancak anlaşma sağlanamadı
Etiketler: Slavia Prag , İstanbul , transfer
- 12 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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