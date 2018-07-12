Sabaha kadar kutlama

KAHRAMANLAR!
Samuel Umtiti'nin attığı golle 2018 Dünya Kupası'nda finale yazdıran Fransa'da büyük bir coşku yaşanıyor. 1-0'lık Belçika maçı sonrası taraftarlar ülkenin dört bir yanında kutlamalar yaparken, Fransız basınından futbolculara övgü dolu ifadeler geldi. Le Figaro, "Kahramanlar ikinci Dünya Kupası'nı hayal edebilir" derken, L'equipe "Kafalar yıldızlarda" manşetini attı. "Canavar maviler 3. kez Dünya Kupası finalinde" başlığını kullanan Le Monde, teknik direktör Didier Deschamps'ın zaferin mimarlarından birisi olduğunu vurguladı.
DESCHAMPS: BÜYÜK BİR GURUR YAŞIYORUM
Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps duygularını anlattı... Tecrübeli hoca, "Büyük bir gurur hissediyorum. 49 gündür beraberiz. Çok şey yaşadık. Grup olarak hareket ettik. Herkesin başarısı ve hakkı var. Bugün finaldeysek, bu sahadakilerin başarısıdır. Finali kazanmamız gerekiyor. Takım olarak kendimize çok güveniyoruz. Kupayı havaya kaldıracağımıza inanıyorum" diye konuştu.
Samuel Umtiti'nin attığı golle 2018 Dünya Kupası'nda finale yazdıran Fransa'da büyük bir coşku yaşanıyor. 1-0'lık Belçika maçı sonrası taraftarlar ülkenin dört bir yanında kutlamalar yaparken, Fransız basınından futbolculara övgü dolu ifadeler geldi. Le Figaro, "Kahramanlar ikinci Dünya Kupası'nı hayal edebilir" derken, L'equipe "Kafalar yıldızlarda" manşetini attı. "Canavar maviler 3. kez Dünya Kupası finalinde" başlığını kullanan Le Monde, teknik direktör Didier Deschamps'ın zaferin mimarlarından birisi olduğunu vurguladı.
DESCHAMPS: BÜYÜK BİR GURUR YAŞIYORUM
Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps duygularını anlattı... Tecrübeli hoca, "Büyük bir gurur hissediyorum. 49 gündür beraberiz. Çok şey yaşadık. Grup olarak hareket ettik. Herkesin başarısı ve hakkı var. Bugün finaldeysek, bu sahadakilerin başarısıdır. Finali kazanmamız gerekiyor. Takım olarak kendimize çok güveniyoruz. Kupayı havaya kaldıracağımıza inanıyorum" diye konuştu.
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