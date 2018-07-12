Sabaha kadar kutlama

DESCHAMPS

'nin attığı golle'nda finale yazdıran'da büyük bir coşku yaşanıyor.'lıkmaçı sonrası taraftarlar ülkenin dört bir yanında kutlamalar yaparken,basınından futbolculara övgü dolu ifadeler geldi." derken," manşetini attı. "" başlığını kullanan'ın zaferin mimarlarından birisi olduğunu vurguladı.Milli Takım Teknik Direktörüduygularını anlattı... Tecrübeli hoca, "Büyük bir gurur hissediyorum.beraberiz. Çok şey yaşadık. Grup olarak hareket ettik. Herkesin başarısı ve hakkı var. Bugün finaldeysek, bu sahadakilerin başarısıdır. Finali kazanmamız gerekiyor. Takım olarak kendimize çok güveniyoruz. Kupayı havaya kaldıracağımıza inanıyorum" diye konuştu.