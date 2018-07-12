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Ada’dan flaş iddia: Krystıan Bielik!

Cimbom’un forması giyen 20 yaşındaki Polonyalı stoperi istediği öne sürülüyor

Ada’dan flaş iddia: Krystıan Bielik!
Mutlaka bir stoper takviyesi yapmak isteyen ve Jason Denayer için çalışmalarda bulunan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi. İngiliz basınına göre Sarı-Kırmızılılar, Arsenal'li Krystian Bielik'le ilgileniyor.

BIRMINGHAM DA TALİP
Son iki sezonda Birmingham ve Walshall'da kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki Polonyalı stoperin sözleşmesi 2020'de bitecek. Bielik'i Birmingham'ın da transfer etmek istediği belirtiliyor.
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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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