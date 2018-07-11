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Sırp orta saha Jojic resmen Başakşehir’de (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

SIRP ORTA SAHA JOJİC RESMEN BAŞAKŞEHİR'DE



Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Medipol Başakşehir, Almanya'nın Köln takımında forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Milan Jojic'i kadrosuna kattı. Turuncu- Lacivertli ekipten yapılan açıklamada Jojic ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Milan Jojic, 5 kez de Sırbistan Milli Takımı'nın formasını giydi.
SÜPER Lig'in iddialı ekiplerinden Medipol Başakşehir, Almanya'nın Köln takımında forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Milan Jojic'i kadrosuna kattı. Turuncu- Lacivertli ekipten yapılan açıklamada Jojic ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Milan Jojic, 5 kez de Sırbistan
Milli Takımı'nın formasını giydi.

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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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