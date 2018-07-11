SIRP ORTA SAHA JOJİC RESMEN BAŞAKŞEHİR'DE
Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Medipol Başakşehir, Almanya'nın Köln takımında forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Milan Jojic'i kadrosuna kattı. Turuncu- Lacivertli ekipten yapılan açıklamada Jojic ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Milan Jojic, 5 kez de Sırbistan Milli Takımı'nın formasını giydi.
SÜPER Lig'in iddialı ekiplerinden Medipol Başakşehir, Almanya'nın Köln takımında forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Milan Jojic'i kadrosuna kattı. Turuncu- Lacivertli ekipten yapılan açıklamada Jojic ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Milan Jojic, 5 kez de Sırbistan
Milli Takımı'nın formasını giydi.
Sırp orta saha Jojic resmen Başakşehir’de (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)
SIRP ORTA SAHA JOJİC RESMEN BAŞAKŞEHİR'DE
Etiketler: süper lig , Medipol Başakşehir , Milli Takımı , Çaykur Rizespor , Basketbol Ligi , Cleveland Cavaliers , Cedi Osman , İndiana Pacers , turuncu lacivertli , Milan Jojic , Son dakikada , Fransa , Almanya , transfer
- 11 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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