Yol Durumu
  1. Sophia Loren’in rol arkadasi
  2. Badou Ndiaye ‘feda’ dedi

Trezeguet’yi istiyoruz gidene kal demeyiz

Albayrak, Onyekuru ine rağmen, “Trezeguet hala gündemimizde” dedi. Bu açıklama ”Garry Rodrigues satılacak” diye yorumlandı...

Trezeguet’yi istiyoruz gidene kal demeyiz
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, İsviçre kampında basın mensupları ile bir araya geldi. çalışmaları hakkında bilgi veren Albayrak, "UEFA konusunda her şeye hazırlıklıyız, A planı B planımız hazır. UEFA talimatlarından asla ödün vermeyeceğiz. En az 2 tane daha transfer yapacağız. Her an her şey olabilir. Trezeguet hala gündemde. Kasımpaşa'dan benim abim Turgay Ciner'le konuşuyoruz. Ndiaye gitmek istedi, şimdi pişman oldu dönmek istiyor. Eren Derdiyok için teklif gelmedi. Gitmek isteyene kal demeyiz" diye konuştu.



TERİM DE İMA ETMİŞTİ
Albayrak'ın Onyekuru transferine rağmen Trezeguet'nin gündemde olduğunu söylemesi, "Rodrigues satılacak" diye yorumlandı. Fatih Terim de önceki gün bunun imasında bulunmuştu.
Etiketler: , , , , , , , ,
  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar