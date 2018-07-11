Trezeguet’yi istiyoruz gidene kal demeyiz

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, İsviçre kampında basın mensupları ile bir araya geldi. Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Albayrak, "UEFA konusunda her şeye hazırlıklıyız, A planı B planımız hazır. UEFA talimatlarından asla ödün vermeyeceğiz. En az 2 tane daha transfer yapacağız. Her an her şey olabilir. Trezeguet hala gündemde. Kasımpaşa'dan benim abim Turgay Ciner'le konuşuyoruz. Ndiaye gitmek istedi, şimdi pişman oldu dönmek istiyor. Eren Derdiyok için teklif gelmedi. Gitmek isteyene kal demeyiz" diye konuştu.
TERİM DE İMA ETMİŞTİ
Albayrak'ın Onyekuru transferine rağmen Trezeguet'nin gündemde olduğunu söylemesi, "Rodrigues satılacak" diye yorumlandı. Fatih Terim de önceki gün bunun imasında bulunmuştu.
TERİM DE İMA ETMİŞTİ
Albayrak'ın Onyekuru transferine rağmen Trezeguet'nin gündemde olduğunu söylemesi, "Rodrigues satılacak" diye yorumlandı. Fatih Terim de önceki gün bunun imasında bulunmuştu.
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