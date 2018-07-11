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Kasapoğlu görevi devraldı

Gençlik ve ’na getirilen , görevi ’tan devraldı. Kasapoğlu, “Tüm varlığımızla çalışacağız” dedi

Kasapoğlu görevi devraldı
Yeni kabinede Gençlik ve 'na getirilen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, görevi 'tan devraldı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Kasapoğlu, Bakanlıktaki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, , "Bu şerefli vazifeye bendenizi layık gören saygıdeğer şükranlarımı arz ediyorum. Tüm varlığımızla çalışacağız " dedi.

TÜRK SPORU ŞANSLI
Eski Bakan Osman Aşkın Bak ise " sporu ve gençliği sporu seven bir Cumhurbaşkanı'na sahip olduğu için çok şanslı. Her zaman Türk sporunun hizmetinde olacağım" ifadelerini kullandı.
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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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