Kasapoğlu görevi devraldı

Yeni kabinede Gençlik ve Spor Bakanlığı'na getirilen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, görevi Osman Aşkın Bak'tan devraldı.
ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Kasapoğlu, Bakanlıktaki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, , "Bu şerefli vazifeye bendenizi layık gören saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Tüm varlığımızla çalışacağız " dedi.
TÜRK SPORU ŞANSLI
Eski Bakan Osman Aşkın Bak ise "Türk sporu ve gençliği sporu seven bir Cumhurbaşkanı'na sahip olduğu için çok şanslı. Her zaman Türk sporunun hizmetinde olacağım" ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Kasapoğlu, Bakanlıktaki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, , "Bu şerefli vazifeye bendenizi layık gören saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Tüm varlığımızla çalışacağız " dedi.
TÜRK SPORU ŞANSLI
Eski Bakan Osman Aşkın Bak ise "Türk sporu ve gençliği sporu seven bir Cumhurbaşkanı'na sahip olduğu için çok şanslı. Her zaman Türk sporunun hizmetinde olacağım" ifadelerini kullandı.
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