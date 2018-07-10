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'nun 'a transferi resmen açıklandı!

Yılın transferi gerçekleşti. Kulübü, 'nun transferi konusunda ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Ronaldo transferi resmen açıklandı!
Kulübü, 'nun transferi konusunda ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Günlerdir spor kamuoyunu meşgul eden ve resmi açıklamanın gelmesi beklenen yılın transferi, resmen açıklandı. İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'a transfer olduğunu duyurdu.

​Madrid ekibinden yapılan açıklamada yıldız futbolcuya teşekkür edilirken, Portekizli oyuncunun Real Madrid'de dünya ve kulüp tarihinin en parlak performanslarından birini gösterdiği kaydedildi. Öte yandan yapılan açıklamada, Cristiano Ronaldo için "Real Madrid her zaman senin evin" ifadesi de kullanıldı.



CRISTIANO RONALDO'NUN KARİYERİ

9 yıl önce dönemin rekor bonservis bedeliyle Manchester United'tan Real Madrid'e transfer olan Ronaldo, bu süreç içerisinde Real Madrid formasıyla 4 kez Ballon d'Or ödülünü alırken, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 2 La Liga, 2 İspanya Süper Kupası, 2 İspanya Kupası ve 3 FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazandı. Ayrıca Ronaldo, Real Madrid tarihinin en çok gol atan oyuncusu olmayı başarmıştı.

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  • 10 Temmuz 2018, Salı 18:44
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