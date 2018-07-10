Günün transfer gelişmesi! Real Madrid'deki geleceği merak konusu olan Cristiano Ronaldo için harekat başladı...
Juventus Başkanı Andrea Agnelli özel jetiyle Yunanistan'a giderek Cristiano Ronaldo'nun tatil yaptığı oteli ziyaret etti.
Günün transfer gelişmesi! Real Madrid'deki geleceği merak konusu olan Cristiano Ronaldo için harekat başladı...
Juventus Başkanı Andrea Agnelli özel jetiyle Yunanistan'a giderek Cristiano Ronaldo'nun tatil yaptığı oteli ziyaret etti.
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