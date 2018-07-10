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  1. G.Saray'ın yeni transferini açıkladılar!

'yu ikna etmeye gitti

İtalyan devi 'un Başkanı , 'nun 'da kaldığı otele Portekizli yıldızı ikna etmek için ziyarete gitti.



Günün transfer gelişmesi! Real Madrid'deki geleceği merak konusu olan Cristiano Ronaldo için harekat başladı...

Juventus Başkanı Andrea Agnelli özel jetiyle Yunanistan'a giderek Cristiano Ronaldo'nun tatil yaptığı oteli ziyaret etti.

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  • 10 Temmuz 2018, Salı 18:35
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