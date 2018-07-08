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Hırvatlar ‘Vida’ladı

Normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 biten maçta Hırvatistan ’yı penaltılarla yenerek adını 20 yıl sonra yarı finale yazdırdı. Hırvatlar’ın 2. golünü atan Vida, penaltıyı da gole çevirdi...

Hırvatlar ‘Vida’ladı
2018 Dünya Kupası'nda son yarı finalist penaltı atışlarıyla Hırvatistan oldu: 31'de Cheryshev ile öne geçti: 1-0. 39'da Kramaric eşitledi. 101'de Beşiktaşlı Vida kafayla takımını öne geçirdi. 115'te yine kafayla skoru eşitledi ve maçı penaltılara götürdü.

İNGİLTERE İLE EŞLEŞTİLER
HIRVATISTAN'DA Brozovic, Madric, Vida ve Rakitic penaltıları gole çevirirken, Kovacic kaçırdı. Rusya'da ise Zagoev, Ignashevich ve Kuzyaev atarken, Smolov ve Fernandes kaçırdı. Hırvatların rakibi İngiltere oldu.
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