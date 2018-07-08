Hırvatlar ‘Vida’ladı

2018 Dünya Kupası'nda son yarı finalist penaltı atışlarıyla Hırvatistan oldu: 31'de Cheryshev ile Rusya öne geçti: 1-0. 39'da Kramaric eşitledi. 101'de Beşiktaşlı Vida kafayla takımını öne geçirdi. 115'te Fernandes yine kafayla skoru eşitledi ve maçı penaltılara götürdü.
İNGİLTERE İLE EŞLEŞTİLER
HIRVATISTAN'DA Brozovic, Madric, Vida ve Rakitic penaltıları gole çevirirken, Kovacic kaçırdı. Rusya'da ise Zagoev, Ignashevich ve Kuzyaev atarken, Smolov ve Fernandes kaçırdı. Hırvatların rakibi İngiltere oldu.
İNGİLTERE İLE EŞLEŞTİLER
HIRVATISTAN'DA Brozovic, Madric, Vida ve Rakitic penaltıları gole çevirirken, Kovacic kaçırdı. Rusya'da ise Zagoev, Ignashevich ve Kuzyaev atarken, Smolov ve Fernandes kaçırdı. Hırvatların rakibi İngiltere oldu.
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