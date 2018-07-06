Top modeller

Kupası heyecanı bugün çeyrek final maçlarıyla devam ederken Rus medyası turnuvayı takip eden güzel taraftarları da unutmadı. Ruslar, kupaya erken veda eden takımların tribündeki güzelleri için "Hoşçakalın, yine bekleriz" ifadelerini kullandı. Dünya Kupası şansını devam eden takımların taraftarları için de "Sizi tribünlerde görmeye devam edeceğimiz için mutluyuz" yorumu yapıldı. Tribün podyumunun en dikkat çeken güzelleri ise Rus, Brezilyalı ve İngilizler oldu. Tribün görüntülerine yer verilen isimler arasında çeyrek finale yükselen İngiltere'nin maçlarını kaçırmayan Ruby Mae, Brezilyalı manken Alessandro Ambrosio ve Rusya'nın Dünya Kupası elçisi ünlü manken Victoria Lopyreva da vardı.