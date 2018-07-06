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VAR sisteminin bu yıl liglerde kullanılacağını açıkladı

, dünya kamuoyunun uzun süredir üzerinde tartıştığı ve birçok uluslararası futbol organizasyonunda testleri yapılan VAR'ın ( Sistemi) 'de ve Spor Toto 1. Lig play-off maçlarında kullanılacağını açıkladı.

TFF VARı resmen açıkladı

(), 2018-2018 sezonu için profesyonel lig statülerini ilan ederken, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başlanacağı kaydedildi.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulu tarafından kabul edilen , Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig statülerinin bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği aktarıldı.

Statüde en dikkat çekici değişiklik, VAR sisteminin uygulanacağının ilanı oldu. VAR sisteminin, Süper Lig maçları ile 1. Lig play-off etabı müsabakalarında kullanılacağı ifade edildi.

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  • 06 Temmuz 2018, Cuma 18:28
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