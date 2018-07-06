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İlk yarı finalist ! Uruguay: 0 - Fransa: 2 (MAÇ SONUCU I ÖZET)

2018 çeyrek final maçlarının heyecanı Uruguay - maçıyla başladı. Çeyrek finale kadar güçlü savunmasıyla dikkat çeken Uruguay Cavani'den yoksun çıktığı mücadelede Fransa'ya elenmekten kurtulamadı. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapatan Fransa ikinci yarıda Uruguay'ın file bekçisi Muslera'nın topu elinden kaçırarak yediği gol sonrası mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve yarı finale çıkan ilk takım oldu.

Yarı finale çıkan ilk takım belli oldu

2018 'nda Uruguay'ı 2-0 mağlup eden , yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Karşılaşmanın 40. dakikasında Fransa öne geçti. Griezmann'ın kulladığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Varane kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1

44. dakikada Uruguay beraberliğe çok yaklaştı. Ceza alanında Caceres'in kafa vuruşunda kaleci Lloris topu son anda çeldi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Godin'in vuruşunda, top üstten auta çıktı.

Fransa, ilk yarıyı Uruguay karşısında 1-0 önde tamamladı.

61. dakikada Fransa farkı ikiye çıkardı. Tolisso'nun pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Griezmann'ın sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-2

Uruguay'ı 2-0 yenen Fransa, 2006 yılından bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısını gösterdi.

Fransa, yarı finalde Brezilya-Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


MUSLERA'DAN BÜYÜK HATA!

Maçta 61. dakika oynanırken Fransa, Griezmann ile farkı 2'ye çıkardı: Orta sahadan Paul Pogba, taşıdığı topu Corentin Tolisso'ya aktardı. Tolisso sol kanatta uygun durumda olan Antoine Griezmann'a pasını verdi topla buluşan Antoine Griezmann topu kontrol edip direk kaleyi düşündü. Kaleci Fernando Muslera üstüne gelen topta tecrübeli file bekçisi, büyük hatasıyla topu kontrol edemedi ve top ağlara gitti. Muslera, golden sonra büyük üzüntü yaşadı.

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  • 06 Temmuz 2018, Cuma 17:05
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