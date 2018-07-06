RUSYA'DAKİ Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün start alıyor. Günün ilk maçında Uruguay ile Fransa kozlarını paylaşacak. Saat 17.00'de başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Uruguay'ın Fransa maçındaki en büyük kozu Cavani ve Suarez ikilisi.
Şimdi sıra onların
Uruguay-Fransa, Brezilya-Belçika maçları nefes kesecek. Yıldızlar resital sunacak. Ronaldo ve Messi’nin elendiği kupada, gözler Neymar ve Mbappe’de...
RUSYA'DAKİ Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün start alıyor. Günün ilk maçında Uruguay ile Fransa kozlarını paylaşacak. Saat 17.00'de başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Uruguay'ın Fransa maçındaki en büyük kozu Cavani ve Suarez ikilisi.
- 06 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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