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Şimdi sıra onların

Uruguay-, - maçları nefes kesecek. resital sunacak. Ronaldo ve Messi’nin elendiği kupada, gözler ve Mbappe’de...



RUSYA'DAKİ Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün start alıyor. Günün ilk maçında Uruguay ile Fransa kozlarını paylaşacak. Saat 17.00'de başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Uruguay'ın Fransa maçındaki en büyük kozu Cavani ve Suarez ikilisi.
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