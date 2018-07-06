Beşiktaş Başkanı Fikret Orman dün Slovakya kampında açıklamalar yaptı. Orman, "Negredo yanlış anlaşıldı. Eğer satabilirsek satarız, satamazsak geri döner. İspanya'da tedavisi sürüyor, bitince takıma katılabilir. Vida ve Babel'i satmıyoruz. Satmak istememiz, satmayacağız anlamına gelmez" diye konuştu.



​QUARESMA İSTENİYOR

Kesin bir 10 numara transfer edeceklerini ifade eden Orman, "Quaresma'ya teklif var ama onun da ayrılmasını istemiyoruz. Astronomik bir teklif gelmedikçe kalır. Ama öyle bir teklif gelirse yapacak bir şey yok" dedi.



​DARALACAĞIZ

Orman, bütçede gidecekleri yüzde 35'lik kısıtlama için, "Daralacağız diyoruz, küçülüyoruz anlaşılıyor. Rakiplerimizin de bizden farkı yok. Sadece onlar dillendirmiyor" ifadelerini kulandı.



GUTİ'DE KARAR GÜNEŞ'İN

Başkan Orman, Guti'nin yardımcı antrenörlüğe getirilmesi konusunda, "Şenol Güneş, Guti ile konuştu. Zaten onun oluru olmadan Guti buraya gelemez. Ortak aldığımız bir karar. Kendisiyle 2 yıllık anlaştık" dedi.