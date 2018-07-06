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yanlış anlaşıldı

yanlış anlaşıldı... Satabilirsek satarız satamazsak geri döner. Tedavisi bitince dönebilir”. " ve 'i şu an için satmıyoruz. Şartlar oluşursa bakarız. Kesin alacağız"

Negredo yanlış anlaşıldı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman dün Slovakya kampında açıklamalar yaptı. Orman, "Negredo yanlış anlaşıldı. Eğer satabilirsek satarız, satamazsak geri döner. İspanya'da tedavisi sürüyor, bitince takıma katılabilir. Vida ve Babel'i satmıyoruz. Satmak istememiz, satmayacağız anlamına gelmez" diye konuştu.

​QUARESMA İSTENİYOR
Kesin bir transfer edeceklerini ifade eden Orman, "Quaresma'ya teklif var ama onun da ayrılmasını istemiyoruz. Astronomik bir teklif gelmedikçe kalır. Ama öyle bir teklif gelirse yapacak bir şey yok" dedi.

​DARALACAĞIZ
Orman, bütçede gidecekleri yüzde 35'lik kısıtlama için, "Daralacağız diyoruz, küçülüyoruz anlaşılıyor. Rakiplerimizin de bizden farkı yok. Sadece onlar dillendirmiyor" ifadelerini kulandı.

'DE KARAR GÜNEŞ'İN
Başkan Orman, Guti'nin yardımcı antrenörlüğe getirilmesi konusunda, ", Guti ile konuştu. Zaten onun oluru olmadan Guti buraya gelemez. Ortak aldığımız bir karar. Kendisiyle 2 yıllık anlaştık" dedi.

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