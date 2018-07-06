G.Saraylı Gomis, Fransa-Uruguay eşleşmesini Sport+Football kanalına değerlendirdi. Takım arkadaşı Uruguaylı Muslera'yı anlatan Fransız Gomis, ''Muslera eksiksiz bir kaleci. Karşı karşıya pozisyonlarda onu geçmek çok zor. Ben idmanlarda ona gol atmakta güçlük çekiyorum. Yan toplara fazla çıkmıyor. Karşıdan gelen şutlarda son ana kadar ayakları üzerinde kaldığı için çok dengeli. Ona gol atmak Fransa için hiç kolay olmayacak. Milli Takımımız'ın işi zor" görüşünü paylaştı.
Muslera’ya gol atmak hiç kolay değil
Fransız golcü Sport+Football kanalına yaptığı açıklamada, “Muslera’ya gol atmak hiç kolay değil. Milli Takım’ın işi zor”dedi
Etiketler: milli takım , sport football , Gomis , Fransa , Muslera
- 06 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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