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’ya gol atmak hiç kolay değil

Fransız golcü Sport+Football kanalına yaptığı açıklamada, “’ya gol atmak hiç kolay değil. ’ın işi zor”dedi

Muslera’ya gol atmak hiç kolay değil
G.Saraylı Gomis, Fransa-Uruguay eşleşmesini Sport+Football kanalına değerlendirdi. Takım arkadaşı Uruguaylı 'yı anlatan Fransız , ''Muslera eksiksiz bir kaleci. Karşı karşıya pozisyonlarda onu geçmek çok zor. Ben idmanlarda ona gol atmakta güçlük çekiyorum. Yan toplara fazla çıkmıyor. Karşıdan gelen şutlarda son ana kadar ayakları üzerinde kaldığı için çok dengeli. Ona gol atmak Fransa için hiç kolay olmayacak. ımız'ın işi zor" görüşünü paylaştı.
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