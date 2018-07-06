Beşiktaş antrenmanı yarıda kaldı

Beşiktaş, Slovakya kampında dün akşam antrenmanını yoğun yağış ve fırtına nedeniyle yarıda kesmek zorunda kaldı. Samorin kasabasında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen çalışmaya futbolcular, pas çalışmasıyla başladı. Çift kale maç sırasında yağmur bastırınca oyuncular idmanı bıraktı.
Etiketler: Hava durumu , Beşiktaş , Şenol Güneş , Antrenman
- 06 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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