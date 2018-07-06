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ı yarıda kaldı

Beşiktaş antrenmanı yarıda kaldı
Beşiktaş, Slovakya kampında dün akşam ını yoğun yağış ve fırtına nedeniyle yarıda kesmek zorunda kaldı. Samorin kasabasında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen çalışmaya futbolcular, pas çalışmasıyla başladı. Çift kale maç sırasında yağmur bastırınca oyuncular idmanı bıraktı.
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