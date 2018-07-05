Tarih tekerrürden ibaretse İngiltere, 2018 Dünya Şampiyonu! Futbolun beşiği İngiltere tarihinde sadece 1 kez Dünya Kupası'nı evine götürmeyi başardı. O yıl 1966'dıydı... O yıl yaşanan futbol olaylarıyla bu sezon büyük benzerlikler taşıyor. Yani İngiltere için şampiyonluk alameti baş gösteriyor.
KADER AĞLARINI ÖRÜYOR...
Örneğin 1966 yılında olduğu gibi bu yıl da İspanyol devi Real Madrid, Avrupa şampiyonu oldu. Manchester City, 1966'da 2. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşarken bu sezon da Premier Lig'i zirvede tamamladı.
BURNLEY DE Mİ TESADÜF!
Londra ekibi Chelsea, tıpkı 1966 yılında olduğu gibi bu sezonu da 5. sırada bitirdi... Rakiplerine göre mütevazı kadroya sahip olan Burnley, 1966'daki gibi bu sezon da Avrupa kupaları vizesi aldı.
Guardiola da işin içinde...
City'nin hocası Guardiola, 2010 Dünya Kupası'nda Barcelona'yı çalıştırıyordu. İspanya şampiyon oldu. 2014'te B.Münih'in başındayken Almanya kupayı aldı. Şu anda City'nin başında! Bu kadar alamet yeter mi?
KADER AĞLARINI ÖRÜYOR...
Örneğin 1966 yılında olduğu gibi bu yıl da İspanyol devi Real Madrid, Avrupa şampiyonu oldu. Manchester City, 1966'da 2. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşarken bu sezon da Premier Lig'i zirvede tamamladı.
BURNLEY DE Mİ TESADÜF!
Londra ekibi Chelsea, tıpkı 1966 yılında olduğu gibi bu sezonu da 5. sırada bitirdi... Rakiplerine göre mütevazı kadroya sahip olan Burnley, 1966'daki gibi bu sezon da Avrupa kupaları vizesi aldı.
Guardiola da işin içinde...
City'nin hocası Guardiola, 2010 Dünya Kupası'nda Barcelona'yı çalıştırıyordu. İspanya şampiyon oldu. 2014'te B.Münih'in başındayken Almanya kupayı aldı. Şu anda City'nin başında! Bu kadar alamet yeter mi?
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