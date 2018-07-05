Yol Durumu
  1. Neymar’ın yolu açık
  2. Uçuşa maç arası

Şampiyonluk alameti

1966’da Avrupa şampiyonu, M. City lig şampiyonu, 5. olmuştu. de ’nı kazanmıştı.Bu sene de Real yine Avrupa, City lig şampiyonu... Chelsea ise 5'inci... Şimdi herkes 'İngiltere kupayı kazanacak mı?' diye soruyor

Şampiyonluk alameti
Tarih tekerrürden ibaretse İngiltere, 2018 Dünya Şampiyonu! Futbolun beşiği tarihinde sadece 1 kez 'nı evine götürmeyi başardı. O yıl 1966'dıydı... O yıl yaşanan futbol olaylarıyla bu sezon büyük benzerlikler taşıyor. Yani İngiltere için şampiyonluk alameti baş gösteriyor.

KADER AĞLARINI ÖRÜYOR...
Örneğin 1966 yılında olduğu gibi bu yıl da İspanyol devi Real Madrid, Avrupa şampiyonu oldu. , 1966'da 2. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşarken bu sezon da 'i zirvede tamamladı.

BURNLEY DE Mİ TESADÜF!
Londra ekibi Chelsea, tıpkı 1966 yılında olduğu gibi bu sezonu da 5. sırada bitirdi... Rakiplerine göre mütevazı kadroya sahip olan Burnley, 1966'daki gibi bu sezon da Avrupa kupaları vizesi aldı.

​Guardiola da işin içinde...
City'nin hocası Guardiola, 2010 Dünya Kupası'nda 'yı çalıştırıyordu. şampiyon oldu. 2014'te B.Münih'in başındayken kupayı aldı. Şu anda City'nin başında! Bu kadar alamet yeter mi?
Etiketler: , , , , , , , , , ,
  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ