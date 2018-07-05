Fenomen Ronaldo'dan Neymar'a övgüler... Ronaldo, "Neymar, Messi ve Ronaldo'yu tahttan indirip dünyanın en iyisi olabilir. Oylamada en büyük önem Dünya Kupası'ndaki performans. 2002'de bana Dünya Kupası'ndaki performansım Altın Top kazandırdı, o sene kupayı Brezilya almıştı"dedi.
Neymar’ın yolu açık
Etiketler: Neymar , Dünya Kupası , Altın Top , Brezilya
- 05 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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