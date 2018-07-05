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’ın yolu açık

Neymar’ın yolu açık
Fenomen Ronaldo'dan 'a övgüler... Ronaldo, "Neymar, Messi ve Ronaldo'yu tahttan indirip dünyanın en iyisi olabilir. Oylamada en büyük önem 'ndaki performans. 2002'de bana Dünya Kupası'ndaki performansım kazandırdı, o sene kupayı almıştı"dedi.
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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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