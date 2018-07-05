Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun İtalyan devi Juventus'a transfer olacağı hem İtalya hem İspanya basınında geniş yer buluyor. Önceki gün çıkan haberlerde Juventus'un Ronaldo'ya yıllık 30 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme, bonservisi için de Real Madrid'e 100 milyon euro ödemeyi teklif ettiği belirtilmişti.
Juventus ile Real Madrid arasında dünya futbolunu sarsacak Ronaldo transferi
Juventus ile Real Madrid arasında dünya futbolunu sarsacak bir transfer görüşmesi yapılıyor.
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