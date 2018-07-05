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ile arasında dünya unu sarsacak Ronaldo i

ile arasında dünya unu sarsacak bir görüşmesi yapılıyor.

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun İtalyan devi Juventus'a transfer olacağı hem İtalya hem İspanya basınında geniş yer buluyor. Önceki gün çıkan haberlerde Juventus'un Ronaldo'ya yıllık 30 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme, bonservisi için de Real Madrid'e 100 milyon euro ödemeyi teklif ettiği belirtilmişti.

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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe 18:42
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