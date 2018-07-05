Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun İtalyan devi Juventus'a transfer olacağı hem İtalya hem İspanya basınında geniş yer buluyor. Önceki gün çıkan haberlerde Juventus'un Ronaldo'ya yıllık 30 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme, bonservisi için de Real Madrid'e 100 milyon euro ödemeyi teklif ettiği belirtilmişti.