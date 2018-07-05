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Beşiktaş Başkanı 'dan açıklaması!

Beşiktaş Başkanı , gazetecilere son gelişmeler hakkında bilgi verdi. İspanyol forvet 'nun durumuyla ilgili konuşan Orman, "Negredo'yu maliyet azaltması için satmak istedik. Genelde takımlarda en yüksek maliyetlerle en çok santrforlar olur. O yüzden Negredo'dan başladık. 1 yıllık daha sözleşmesi var. Satabilirsek satarız satamazsak geri döner" dedi.



Alvaro Negredove Domagoj Vida'nın geleceği hakkında önemli ifadeler kullanan Orman, Alvaro Negredo'yu uygun şartlarda satmak istediklerinin altını çizdi. Orman, Negredo satılamazsa takımda devam edeceğini de dile getirdi.

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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe 19:20
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