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Sokratis 'de

İngiliz kulübü , 'un savunma oyuncusu 'u kadrosuna kattı

Yeni takımı belli oldu

ekiplerinden , Yunan stoper 'u 'nın takımından etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Arsenal ile Borussia Dortmund, 30 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda anlaştı.

Arsenal, Sokratis'in bonservisi ve sözleşme süresine ilişkin bilgi paylaşmadı ancak İngiliz basını, ekibinin, Borussia Dortmund'a 20 milyon avro civarı bir ödeme yapacağını iddia etti.

Kariyerinde ülkesinin AEK, Niki Volos, 'nın Genoa, Milan, Almanya'nın ve Borussia Dortmund kulüplerinde oynayan Sokratis, formasını da 79 kez giydi.

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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi 20:26
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