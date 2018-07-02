Antrenmanlardan arda kalan zamanlarda geçen sezonun maç kasetlerini izlemeye devam eden Cocu, oyuncularla bire bir görüşerek hatalarını anlatıyor. Philip Cocu'nun bugüne kadar gözüne en çok giren isimler ise; Mehmet Ekici, Eljif Elmas ve Josef de Souza oldu.
Philip Cocu'nun hayran kaldığı 3 isim!
Fenerbahçe'de Philip Cocu rüzgarı esiyor... Hollandalı teknik adam sarı lacivertlilerin oyun mantelitesini baştan aşağıya değiştirmek için çalışıyor. Philip Cocu'nun bugüne kadar gözüne en çok giren isimler belli oldu.
Antrenmanlardan arda kalan zamanlarda geçen sezonun maç kasetlerini izlemeye devam eden Cocu, oyuncularla bire bir görüşerek hatalarını anlatıyor. Philip Cocu'nun bugüne kadar gözüne en çok giren isimler ise; Mehmet Ekici, Eljif Elmas ve Josef de Souza oldu.
Etiketler: Philip Cocu , Fenerbahçe
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.