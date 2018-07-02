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'nun hayran kaldığı 3 isim!

'de rüzgarı esiyor... Hollandalı teknik adam sarı lacivertlilerin oyun mantelitesini baştan aşağıya değiştirmek için çalışıyor. Philip Cocu'nun bugüne kadar gözüne en çok giren isimler belli oldu.



Antrenmanlardan arda kalan zamanlarda geçen sezonun maç kasetlerini izlemeye devam eden Cocu, oyuncularla bire bir görüşerek hatalarını anlatıyor. Philip Cocu'nun bugüne kadar gözüne en çok giren isimler ise; Mehmet Ekici, Eljif Elmas ve Josef de Souza oldu.
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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi 20:54
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