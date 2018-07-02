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, karşısında turladı!

2018 son 16 turu mücadelesinde iki ekibi karşı karşıya geldi. 'yı, 2-0 yenen e yükselen ekip oldu

Rusyada samba! Brezilya çeyrek finalde!
2018 son 16 turunda ile karşılaştı. Mücadeleyi Brezilya 51. dakikada ve 89. dakikada Roberto Firmino'nun attığı gollerle 2-0 kazandı ve e yükseldi.

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Brezilya, Meksika'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bu sonuçla Meksika turnuvaya veda eden taraf oldu. Brezilya'nın çeyrek finaldeki rakibi, Belçika - eşleşmesinin galibi olacak.

51'inci dakikada Willian'ın ceza sahası sol çaprazından içeri çevirdiği topa Neymar dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.



88'inci dakikada Neymar'ın sol kanattan içeri çevirdiği topa dokunan Firmino, topu filelerle buluşturdu: 2-0.

Karşılaşma Brezilya'nın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Brezilya - Meksika: 2-0

STAT: Samara

HAKEMLER: Gianluca Rocci, Elenito Di Libaretore, Mouro Tonolini

BREZİLYA: Alisson, Fagner, , Miranda, , Casemiro, Paulinho (Dk. 80 Fernandinho), Coutinho (Dk. 86 Firmino), Willian (Dk. 90+1 Marquinhos), Neymar, Jesus

MEKSİKA: Ochoa, Salcedo, Alvarez (Dk. 55 Jonathan Dos Santos), Ayala, Gallardo, Marquez (Dk. 46 Layun), Guardado, Herrera, Vela, Lozano, Hernandez (Dk. 60 Jimenez)

GOLLER: Dk. 51 Neymar, Dk. 88 Firmino (Brezilya)

SARI KARTLAR: Filipe Luis, Casemiro (Brezilya) - Alvarez, Herrera, Salcedo, Guardado (Meksika)

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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi 17:06
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