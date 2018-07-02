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  1. Fatih Terim o isimleri istedi

, ile prensip anlaşmasına vardı

, ile olan sözleşmesini fesh eden Nayır ile prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş genç oyuncuya imzayı attırdı

, geçen sezon Ankaragücü forması giyen Mehmet ile prensip anlaşmasına vardı.

beIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş, bir pürüz çıkmaması halinde önümüzdeki günlerde Umut Nayır ile sözleşme imzalayacak.

Umut Nayır, 28 Haziran'da ile olan 3.5 yıllık sözleşmesini tek taraflı olarak fesh ettiğini açıklamıştı.

25 yaşındaki forvet Umut Nayır, Ankaragücü altyapısından yetiştikten sonra Osmanlıspor, ve 'den sonra tekrar Ankaragücü'ne transfer oldu. Umut Nayır, kariyerinde çıktığı 171 resmi maçta 74 gol atıp 4 asist yaptı.

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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi 15:33
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