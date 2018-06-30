G.Saray’dan Musa için İngiltere harekatı

Galatasaray yönetimi transferdeki en önemli hedeflerinden biri olan Ahmed Musa konusunda girişimlere hız veriyor... Daha önce prensipte anlaşılan Nijeryalı yıldızın Dünya Kupası'ndaki başarılı performansı sonrası değerinin artması nedeniyle sıkıntıya giren Sarı-Kırmızılılar, İngiltere'ye çıkarma yapacak.

İki yöneticinin bugün ya da yarın Leicester City ile masaya oturması bekleniyor. Fatih Terim'in ısrarla istediği Ahmed Musa'yı kadroya katmayı kafasına koyan Galatasaray yönetimi, görüşmenin olumlu geçmesi halinde ardından Ahmed Musa ile bir araya gelecek.