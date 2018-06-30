A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi 6'lı Finaller organizasyonunun yarı finalinde Brezilya'yı 3-0 yenerek finale yükseldi.
FIVB Uluslar Ligi 6'lı Finalleri'nde B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Brezilya'yla eşleşmişti.
FIVB Milletler Ligi'nde bugün oynanacak yarı final karşılaşmalarının ardından final mücadelesi yarın yapılacak. Şampiyonluk mücadelesi TSİ 14:00'te başlayacak. 3. lük maçı ise 10:00'da start alacak.
Finaldeki rakibimiz, bugün 14.45'teki Çin - A.B.D. karşılaşmasından sonra belli olacak.
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