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A mız Uluslar Ligi'nde finale çıktı

A , Uluslar Ligi 6'lı Finaller'de yarı finalde 'yı 3-0'lık skorla geçerek finale yükseldi.

Filenin Sultanları finalde

A , Uluslar Ligi 6'lı Finaller organizasyonunun yarı finalinde 'yı 3-0 yenerek finale yükseldi.

FIVB Uluslar Ligi 6'lı Finalleri'nde B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Brezilya'yla eşleşmişti.

FIVB Milletler Ligi'nde bugün oynanacak yarı final karşılaşmalarının ardından final mücadelesi yarın yapılacak. Şampiyonluk mücadelesi TSİ 14:00'te başlayacak. 3. lük maçı ise 10:00'da start alacak.

Finaldeki rakibimiz, bugün 14.45'teki - A.B.D. karşılaşmasından sonra belli olacak.

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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi 12:23
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