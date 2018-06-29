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35 yıllık rekoru kırdı

, 18. 'nda 200 metre finalinde 20.17'lik derecesiyle 35 yıllık Akdeniz Oyunları rekorunu kırarak kazandı.

Milli atlet Guliyevden tarihi başarı!
'nda milli sporcu , kazandı.

İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen 18'inci Akdeniz Oyunları'nın 200 metre final yarışında piste çıkan dünya şampiyonu Ramil Guliyev, altın madalyanın sahibi oldu. Yarı finaldeki 20.50'lik derecesiyle adını finale ilk sırada yazdıran Fenerbahçeli milli atlet Ramil Guliyev, 5'inci kulvarda koştuğu final yarışını ise 20.15'lik derece ile ilk sırada tamamladı ve altın madalyaya uzandı.

Yarışta İtalyan Eseosa Desalu, 20.77'lik dereceyle ikinci olurken, üçüncülük ise 20.78'lik dereceyle Fransız Mickael-Meba Zeze'nin oldu.
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  • 29 Haziran 2018, Cuma 22:19
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