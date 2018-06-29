Yol Durumu
  1. Collina VAR'ı değerlendirdi

'ın yeni yardımcı antrenörü Guti!

Son dakika haberi... 'ta yardımcı antrenörlük görevine Guti getirildi. 'in yardımcılığını yapması için, daha önce , ve Mustafa Doğan isimlerini de gündemine alan Siyah-Beyazlılar, Guti'de karar kıldı. Guti, çarşamba günü Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılacak

İşte Beşiktaşın yeni yardımcı antrenörü!

'ta yardımcı antrenör arayışı sona erdi.

Bip Spor'un haberine göre Siyah-beyazlılar, eski futbolcusu Guti'yle yardımcı antrenörlük görevi için anlaşmaya vardı.

Guti, çarşamba günü Beşiktaş'ın Slovakya kampında yer alacak.

Etiketler: , , ,
  • 29 Haziran 2018, Cuma 20:50
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ