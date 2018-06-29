Beşiktaş'ta yardımcı antrenör arayışı sona erdi.
Bip Spor'un haberine göre Siyah-beyazlılar, eski futbolcusu Guti'yle yardımcı antrenörlük görevi için anlaşmaya vardı.
Guti, çarşamba günü Beşiktaş'ın Slovakya kampında yer alacak.
Beşiktaş'ta yardımcı antrenör arayışı sona erdi.
Bip Spor'un haberine göre Siyah-beyazlılar, eski futbolcusu Guti'yle yardımcı antrenörlük görevi için anlaşmaya vardı.
Guti, çarşamba günü Beşiktaş'ın Slovakya kampında yer alacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.