Samba zamanı

DÜNYA Kupası E Grubu son maçında Brezilya, Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti ve puanını 7 yaparak son 16 turuna lider olarak yükseldi. Sambacılar'ın bir üst turdaki rakibi ise F Grubu'nun ikincisi Meksika oldu. 3 puanda kalan Sırbistan ise turnuvadan elendi.
MAÇTA PERDEYİ PAULİNHO AÇTI
DÜN akşamki maça etkili başlayan Brezilya'da 36. dakikada Coutinho'nun pasında Paulinho topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmada ilk yarı Sambacılar'ın tek farklı üstünlüğü ile sona erdi.
THİAGO SİLVA'DAN ŞIK GOL
Brezilya, 68'de Neymar'ın kullandığı köşe vuruşunda Thiago Silva'nın ön direkte yaptığı kafa vuruşu ile skoru 2-0'a taşıdı ve rahatladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-0 sona erdi.
MAÇTA PERDEYİ PAULİNHO AÇTI
DÜN akşamki maça etkili başlayan Brezilya'da 36. dakikada Coutinho'nun pasında Paulinho topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmada ilk yarı Sambacılar'ın tek farklı üstünlüğü ile sona erdi.
THİAGO SİLVA'DAN ŞIK GOL
Brezilya, 68'de Neymar'ın kullandığı köşe vuruşunda Thiago Silva'nın ön direkte yaptığı kafa vuruşu ile skoru 2-0'a taşıdı ve rahatladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-0 sona erdi.
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