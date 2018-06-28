Yol Durumu
  1. Meksika’yı farklı geçen İsveç lider bitirdi
  2. Sambacılar sürprize izin vermedi

Samba zamanı

Sambacılar, E Grubu’ndaki son maçında ’ı 36’da Paulinho ve 68’de Silva’nın golleriyle geçti. Grubunu 7 puanla 1'inci sırada tamamlayan 'nın son 16 turundaki rakibi ise Meksika oldu

Samba zamanı
DÜNYA Kupası E Grubu son maçında Brezilya, 'ı 2-0 mağlup etti ve puanını 7 yaparak son 16 turuna lider olarak yükseldi. Sambacılar'ın bir üst turdaki rakibi ise F Grubu'nun ikincisi Meksika oldu. 3 puanda kalan Sırbistan ise turnuvadan elendi.

MAÇTA PERDEYİ PAULİNHO AÇTI
DÜN akşamki maça etkili başlayan 'da 36. dakikada Coutinho'nun pasında Paulinho topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmada ilk yarı Sambacılar'ın tek farklı üstünlüğü ile sona erdi.

THİAGO SİLVA'DAN ŞIK GOL
Brezilya, 68'de Neymar'ın kullandığı köşe vuruşunda Thiago Silva'nın ön direkte yaptığı kafa vuruşu ile skoru 2-0'a taşıdı ve rahatladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-0 sona erdi.
Etiketler: ,
  • 28 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ