Tangoya devam

Dünya Kupası D Grubu'nda Nijerya ile ölüm kalım maçına çıkan Arjantin, FIFA Kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı karşılaşmada rakibini 2-1 mağlup ederek puanını 4 yaptı ve ikinci olarak bir üst tura çıktı. Tangocular'ın son 16 turundaki rakibi ise Fransa oldu. 3 puanda kalan Nijerya ise turnuvadan elendi. Maça hızlı başlayan Arjantin'de 15. dakikada savunmanın arkasına iyi sarkan Messi, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yolladı: 1-0. 33. dakikada Arjantin'in kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Messi'nin şutu bu kez direkten döndü.
CÜNEYT ÇAKIR PENALTI NOKTASINI GÖSTERDİ
50'inci dakikada Mascherano'nun ceza sahası içinde Balogun'a yaptığı harekette Cünenyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Moses skoru eşitledi: 1-1. Büyük çekişmeye sahne olan maçta 86. dakikada Mercado'nun sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahasında düzgün bir vuruş yapan Rojo, Arjantin'i 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda karşılaşmanın da sonucu oldu.
MARADONA TRİBÜNDE COŞTU
ARJANTİN 'İN efsane futbolcusu Diego Armando Maradona, ülkesinin dün Nijerya ile oynadığı maçı tribünden pür dikkat izledi. Maradona, Messi ve Rojo'nun golleri sonrası büyük bir coşku yaşadı.
MESSİ'DEN ÇAKIR'A TEBRİK
ARJANTİN'İN yıldız oyuncusu Lionel Messi, Nijerya'yı 2-1 mağlup ettikleri maç sonrası karşılaşmayı yöneten Türk hakem Cüneyt Çakır'ı tebrik etti. Messi ve Çakır maç sonunda kısa süreli bir sohbet gerçekleştirdi.
CÜNEYT ÇAKIR PENALTI NOKTASINI GÖSTERDİ
50'inci dakikada Mascherano'nun ceza sahası içinde Balogun'a yaptığı harekette Cünenyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Moses skoru eşitledi: 1-1. Büyük çekişmeye sahne olan maçta 86. dakikada Mercado'nun sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahasında düzgün bir vuruş yapan Rojo, Arjantin'i 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda karşılaşmanın da sonucu oldu.
MARADONA TRİBÜNDE COŞTU
ARJANTİN 'İN efsane futbolcusu Diego Armando Maradona, ülkesinin dün Nijerya ile oynadığı maçı tribünden pür dikkat izledi. Maradona, Messi ve Rojo'nun golleri sonrası büyük bir coşku yaşadı.
MESSİ'DEN ÇAKIR'A TEBRİK
ARJANTİN'İN yıldız oyuncusu Lionel Messi, Nijerya'yı 2-1 mağlup ettikleri maç sonrası karşılaşmayı yöneten Türk hakem Cüneyt Çakır'ı tebrik etti. Messi ve Çakır maç sonunda kısa süreli bir sohbet gerçekleştirdi.
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