2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu mücadelesinde karşı karşıya gelecek İsviçre ile Kosta Rika tarihlerindeki ilk resmi maça çıkacak.

İsviçre - Kosta Rika maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda İsviçre ile Kosta Rika, karşılaşacak. Kazan Nizhny Novgorod Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak ve TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar takvim.com.tr'de...

2 özel maç

İki ülke bugüne kadar yalnızca 2 hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Oynanan 2 maçta İsviçre ile Kosta Rika 1'er galibiyet elde etti. İsviçre'nin 2 golüne, Kosta Rika 1 golle yanıt verdi. Rekabette her iki maç da İsviçre'de oynandı. İki ekip arasındaki ilk maç 2006 yılında Cenevre'de yapıldı. Ev sahibi takım o karşılaşmayı 2-0 galip tamamladı. İsviçre ile Kosta Rika arasındaki son karşılaşma ise 1 Haziran 2010'da oynandı. Bu kez galip gelen taraf 1-0'lık sonuçla Kosta Rika oldu.

İsviçre 36. maçına çıkıyor

11. Dünya Kupası'nı yaşayan İsviçre ise şampiyonadaki 36. maçını oynayacak. Bugüne kadar 35 maça çıkan Avrupa temsilcisi bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. 48 gol atan İsviçre kalesinde ise 61 gole engel olamadı.

Kosta Rika 18. kez

Son 5 Dünya Kupası'nın 4'üne katılarak büyük bir başarı elde eden Kosta Rika, şampiyonadaki 18. maçına İsviçre karşısında çıkacak. Kosta Rika geride kalan 17 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Bu maçlarda 17 gol atan Kosta Rika, kalesinde ise 26 gol gördü.