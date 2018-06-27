Panzer 2. tur için sahada

Dünya Kupası'nda E ve F Grupları'nda bugün 4 maç oynanacak. Saat 17.00'de F Grubu'nda Meksika-İsveç (TRT Spor), Güney Kore-Almanya (TRT 1) maçları oynanacak. Turnuvanının favorilerinden Almanya 2. tur için galibiyetten başka bir şey hedeflemiyor. E Grubu'nda ise saat 21.00'de yine 2 maç var. Sırbistan-Brezilya (TRT 1) maçı son derece krtik. İsviçre ise iddiası kalmayan Kosta Rika ile kozlarını paylaşacak. Bu yüzden biraz daha rahat. Bu maç ise TRT Spor ekranlarından canlı verilecek.