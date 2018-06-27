Dünya Kupası'nda E ve F Grupları'nda bugün 4 maç oynanacak. Saat 17.00'de F Grubu'nda Meksika-İsveç (TRT Spor), Güney Kore-Almanya (TRT 1) maçları oynanacak. Turnuvanının favorilerinden Almanya 2. tur için galibiyetten başka bir şey hedeflemiyor. E Grubu'nda ise saat 21.00'de yine 2 maç var. Sırbistan-Brezilya (TRT 1) maçı son derece krtik. İsviçre ise iddiası kalmayan Kosta Rika ile kozlarını paylaşacak. Bu yüzden biraz daha rahat. Bu maç ise TRT Spor ekranlarından canlı verilecek.
Panzer 2. tur için sahada
E ve F Gruplarında oynanacak 4 maçın ardından 4 takım daha yoluna devam edecek
Etiketler: Dünya Kupası , TRT , ALMANYA , İsviçre
- 27 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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