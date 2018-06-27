Kartal’a gençlik aşısı

Beşiktaş yeni sezonda takımı gençleştirmek için kolları sıvadı. Scout ekibinin çalışmaları sonrasında Bayer Leverkusen'de yetişen Güven Yalçın'ı İstanbul'a getiren Siyah- Beyazlı yöneticiler Leipzif U19'da forma giyen Emre Aslan ve Stuttgart U19 takımından Azad Toptik'e imza attırması bekleniyor.
DENENECEKLER
Emre Aslan ve Azad Toptik'i İstanbul'a getirecek olan yönetim bu oyuncuları kampta denemeyi planlıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş bu oyuncular hakkında kamp sonrası olumlu rapor verirse 2 oyuncuya imza attırılacak.
DENENECEKLER
Emre Aslan ve Azad Toptik'i İstanbul'a getirecek olan yönetim bu oyuncuları kampta denemeyi planlıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş bu oyuncular hakkında kamp sonrası olumlu rapor verirse 2 oyuncuya imza attırılacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.