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’a gençlik aşısı

Yeni sezonda kadrosunu gençleştirmek isteyen , Güven Yalçın’ın ardından Emre Aslan ve Azad Toptik’e imza attıracak

Kartal’a gençlik aşısı
Beşiktaş yeni sezonda takımı gençleştirmek için kolları sıvadı. Scout ekibinin çalışmaları sonrasında Bayer Leverkusen'de yetişen Güven Yalçın'ı İstanbul'a getiren Siyah- Beyazlı yöneticiler Leipzif U19'da forma giyen Emre Aslan ve Stuttgart U19 takımından Azad Toptik'e imza attırması bekleniyor.

DENENECEKLER
Emre Aslan ve Azad Toptik'i İstanbul'a getirecek olan yönetim bu oyuncuları kampta denemeyi planlıyor. Şenol Güneş bu oyuncular hakkında kamp sonrası olumlu rapor verirse 2 oyuncuya imza attırılacak.
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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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