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kayıpsız bitirdi

, İzlanda’yı Badelj ve Perisic’in golleriyle devirerek grubu kayıpsız bitirdi. Son 16 turunda ile eşleşti

Hırvatistan kayıpsız bitirdi
Rusya'da devam eden 'nda D Grubu'nun son maçında Hırvatistan, İzlanda'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla gruptaki puanını 9'a yükselten , lider olarak adını son 16 takım arasına yazdırdı ve C Grubu ikincisi Danimarka ile eşleşti. 1 puanda kalan İzlanda ise turnuvaya veda etti. İlk yarısı golsüz biten maçta Hırvatistan 53. dakikada Badelj ile 1-0 öne geçti. İzlanda 76'da Sigurdsson, İzlanda adına penaltıdan attığı golle skorda dengeyi sağladı: 1-1. Hırvatistan'da 90'da sahneye çıkan Ivan Perisic karşılaşmanın sonucunu tayin etti: 2-1. Hırvatlar böylelikle grubu 3'te 3 yaparak bitirdi.
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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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