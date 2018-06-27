Rusya'da devam eden Dünya Kupası'nda D Grubu'nun son maçında Hırvatistan, İzlanda'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla gruptaki puanını 9'a yükselten Hırvatistan, lider olarak adını son 16 takım arasına yazdırdı ve C Grubu ikincisi Danimarka ile eşleşti. 1 puanda kalan İzlanda ise turnuvaya veda etti. İlk yarısı golsüz biten maçta Hırvatistan 53. dakikada Badelj ile 1-0 öne geçti. İzlanda 76'da Sigurdsson, İzlanda adına penaltıdan attığı golle skorda dengeyi sağladı: 1-1. Hırvatistan'da 90'da sahneye çıkan Ivan Perisic karşılaşmanın sonucunu tayin etti: 2-1. Hırvatlar böylelikle grubu 3'te 3 yaparak bitirdi.
Hırvatistan kayıpsız bitirdi
Hırvatistan, İzlanda’yı Badelj ve Perisic’in golleriyle devirerek grubu kayıpsız bitirdi. Son 16 turunda Danimarka ile eşleşti
Etiketler: Dünya Kupası , Danimarka , Hırvatistan , Rusya
- 27 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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