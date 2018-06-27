Fener’e son aday Clement Grenier

Orta sahaya yapılacak takviye için Hollandalı futbolcu Marco Van Ginkel ile büyük oranda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, şimdi de 27 yaşındaki Clement Grenier'in peşine düştü. Fransa'nın ünlü spor gazetesi L'Equipe'in verdiği habere göre Fenerbahçe, merkez orta saha oyuncusu Grenier için ciddi bir teklifle geldi.



FENER'İN TEKLİFİ 3 MİLYON EURO

Habere göre Fenerbahçe, Newcastle United, Everton, Rennes, Fulham ve İtalyan devi Milan 27 yaşındaki oyuncu için girişimde bulundu. Fenerbahçe, Guingamp'a 3 milyon Euro teklifte bulundu.



​FRANSA FORMASINI DA GİYDİ

Lyon'dan ocak ayında Guingamp'a bedelsiz transfer olan Clement Grenier, geçtiğimiz sezon 17 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı. Clement Grenier, 5 kez de Fransa Milli Takım forması giydi.



​İLK GÖRÜŞME OLUMLU ĞEÇTİ

Comollı'nin hem Guingamp kulübü, hem de oyuncunun menajeri ile temas geçtiği, ilk görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi. Grenier, daha önce ülke dışında Roma'da da forma giydi.