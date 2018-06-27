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Bamba’ya yıllık 1.6 milyon Euro

Saint Etienne ile sözleşmesi bittiği için bonservis ücreti ödemneyecek olan ’ya yıllığı 1.6 milyon Euro’dan 3 yıllık teklifte bunluulduğu öğrenildi

Bamba’ya yıllık 1.6 milyon Euro

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Saint Etienne forması giyen Jonatham Bamba ile büyük ölçüde anlaşma sağlamıştı. Sağ ve sol kanatta forma giyebilen Fransız futbolcunun inin kısa sürede açıklanması bekleniyor. Sarı-Lacivertli kulübün Jonathan Bamba'ya ne kadar ücret ödeyeceği de gün ışığına çıktı.

MAÇ BAŞI DAHİL DEĞİL...
Fenerbahçe'nin Fransız kanat oyuncusuna yıllık 1.6 milyon Euro garanti ücret vereceği ve 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Maç başı ücretler ise buna dahil değil.

BONSERVİS ÜCRETİ YOK
Bu şekilde Fenerbahçe, önemli bir transferi bonservis ücreti ödemeden gerçekleştirmiş olacak.

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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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