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ile 2. tura

Q7 ile öne geçen ’de Ronaldo penaltı kaçırdı. 90’da ’ın penaltısı ’a yeterli olmadı... Portekiz, ’la eşleşti. ’nın rakibi ise oldu

Quaresma ile 2. tura
B Grubu'nda , 'la 1-1 berabere kaldı. Portekiz böylece 5 puanla grubunu ikinci sırada tamamladı. Portekiz ikinci turda 'ın rakibi oldu. Lider ise ev sahibi ile eşleşti. Portekiz büyük bir favori olarak çıktığı karşılaşmada İran önünde oldukça zorlandı.

QUARESMA'DAN 'İMZA' GOLÜ
İlk yarıda fazla pozisyon bulamayan Portekiz'de Quaresma sahne aldı. 45. dakikada ceza yayının sağ çaprazından kendisiyle özdeşleşen 'trivela' vuruşunu yapan Beşiktaş'ın yıldızı harika bir gole imza attı.

PORTEKİZ ECEL TERLERİ DÖKTÜ
nn53. dakikada Portekiz penaltı kazandı. Fakat Ronaldo'nun penaltısını kaleci Beiranvand kurtardı. 90'da İran, 'ın penaltısıyla eşitliği buldu. İran son anlarda önemli fırsatlar bulsa da Portekiz turladı.



İŞTE MÜTHİŞ TRIVELA
Rıcardo Quaresma maçın ilk yarısında attığı müthiş golle geceye damgasını vurdu... Portekizli yıldız artık kendisiyle özdeşleşen 'trivela' vuruşuyla İran filelerini havalandırdı. UEFA sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Trivela'nın adını ne zaman yapıyoruz? Başka kim bu sanatta bu kadar uzmanlaşmış ki?" dedi.
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