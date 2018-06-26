Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki C Grubu son maçında Danimarka ile Fransa 0-0 berabere kaldı.

Puanını 7'ye yükselten Fransa grubunu lider tamamladı. Puanını 5'e yükseltin Danimarka da grup ikincisi olarak son 16 turuna Fransa ile birlikte adını yazdırdı. C Grubu'nda Peru ve Avustralya ise şampiyonaya veda etti.

5. dakikada gelişen Fransa atağında Hernandez sol kanattan ceza sahasına girdi, savunmanın müdahalesi sonrasında boşta kalan topu ceza sahası içinde önünde bulan Giroud'un şutunu kaleci son anda köşeden kornere çeldi.





29. dakikada Danimarka gole yaklaştı. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Cornelius yerden penaltı noktasına doğru pasını gönderdi. Gerilerden gelen Eriksen topa vurmak istedi ancak Hernandez ve kalesini zamanında terk eden Mandanda Eriksen'e şut şansı vermedi. Bu üç oyuncunun çarpışması sonucu boşta kalan topu yerden hızlı kalkan Hernandez uzaklaştırdı.

70. dakikadaki Fransa atağında sol kanattaki Lemar'ın pasıyla topla buluşan Fekir, ceza sahasına girmeden çaprazdan çok sert vurdu, top yan ağlarda kaldı.

Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.