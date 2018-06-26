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  1. Fransa ve Danimarka el ele ikinci turda

: 0 - Peru: 2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2018 C Grubu maçları bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Perunun galibiyeti Danimarkaya yaradı

Rusya'da devam eden 2018 'nın C Grubu mücadelesinde Peru, 'yı 2-0 yendi.

18. dakikada ceza alanına giren Guerrero'nun sağ çapraza doğru havalandırdığı topa Carrillo hareketlendi. Carrillo, sağ ayağıyla gelişine yaptığı sert vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi ve Peru'yu 1-0 öne geçirdi.

50. dakikada sol çaprazdan ceza alanına hareketlenen Cueva, pasını kale sahası önündeki Guerrero'ya çıkardı. Guerrero'nun vuruşunda savunmaya da çarpan top filelerle buluştu: 0-2.

Karşılaşmayı 2-0 kazanarak gruptaki son maçında ilk galibiyetini alan Peru, turnuvayı 3 puanla tamamladı. Avustralya ise 1 puanla Dünya Kupası'na veda etti.

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  • 26 Haziran 2018, Salı 17:24
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