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yönetimi 8 milyonu az buldu

Fener yönetimi için ile görüşmeye hazır. Ama 8 milyonluk ilk teklif az bulundu

Fenerbahçe yönetimi 8 milyonu az buldu
Fransız medyası Monaco'nun Josef de Souza için 8 milyon Euro'yu gözden çıkartığı yazarken, Fener yönetiminin Monaco ile görüşmeye hazır olduğu öğrenildi. Ancak geçen yılki 12 milyonluk tekliften sonra bu rakamın yetersiz bulunduğu bildirildi.
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