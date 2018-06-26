Fransız medyası Monaco'nun Josef de Souza için 8 milyon Euro'yu gözden çıkartığı yazarken, Fener yönetiminin Monaco ile görüşmeye hazır olduğu öğrenildi. Ancak geçen yılki 12 milyonluk tekliften sonra bu rakamın yetersiz bulunduğu bildirildi.
Fenerbahçe yönetimi 8 milyonu az buldu
Fener yönetimi Josef için Monaco ile görüşmeye hazır. Ama 8 milyonluk ilk teklif az bulundu
Etiketler: Fenerbahçe , Monaco , Josef
- 26 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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