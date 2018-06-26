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için süper paket

Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncu için yıllık 3.3 milyon ve 4.5 milyon Euro da imza parası teklif edecek...lı yıldız futbolcu için verilecek bu ekstra ücret bonsrevis bedeli olmadığı için 'in "sattığın kadar al" maddesine teki etmeyecek...

Bernard için süper paket
Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun büyük önem verdiği kanat transferi için aday isimlerden birisi olan Bernard'da önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertli yönetimin Beşiktaş'ın da istediği Brezilyalı futbolcu için yıllık ücret dışında kendisine imza parası teklif etmeye hazırlandığı bildirildi.

BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜNE GEÇİLDİ!
Fenerbahçe'nin yıllık 3.3 milyon Euro teklifte bulunduğu yıldız futbolcu için verilmesi planlanan imza parasının 4.5 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Bu teklifle Beşiktaş'ın bir adım önüne geçilecek.

BONSERVİS ÜCRETİ ZATEN YOK
'nin vereceği bu imza parasının ücreti olmadığı için UEFA ile imzalanan anlaşmasının "Sattığın kadar oyuncu alabilirsin" ilkesine de etki etmeyecek.

15 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
'in 2013 yılında 25 milyon Euro bonservis ödediği Bernard, son derece etkili ve çabuk bir kanat oyuncusu. 15 kez de Brezilya Milli Takım forması giydi.
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