Ahmed Musa‘ya yeni teklif

Galatasaray, transfer etmek istediği Nijeryalı kanat-forvet Ahmed Musa için teklifini artırmak zorunda kaldı. Çünkü, yıldız futbolcu Rusya'da devam eden Dünya Kupası'nda müthiş bir performans göstermeye başladı. İzlanda maçında rakip filelere iki gol gönderen Musa için Galatasaray'ın İngiliz ekibi Leicester City'ye kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro sunduğu öğrenildi
10 GÜN İÇİNDE BELLİ OLACAK
nnCİMBOM'UN Nijeryalı oyuncu için ise yıllık ücreti 3 milyon Euro'ya çıkardığı bildirildi. Galatasaray, Fatih Terim'in çok istediği oyuncuyu elden kaçırmamak için yeni teklifini sundu ve beklemeye geçti. Ahmed Musa'nın 10 gün içinde kararını açıklaması bekleniyor.
3 DEV DAHA ONUN PEŞİNDE
Ahmed Musa'nın peşinde sadece Galatasaray yok... İngiliz ekiplerinden Wolverhampton, Fransız temsilcisi Marsilya ve Wolfsburg da bu transfer için Galatasaray ile yarış halinde. 25 yaşındaki Ahmed Musa'nın Leicester City ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.
10 GÜN İÇİNDE BELLİ OLACAK
nnCİMBOM'UN Nijeryalı oyuncu için ise yıllık ücreti 3 milyon Euro'ya çıkardığı bildirildi. Galatasaray, Fatih Terim'in çok istediği oyuncuyu elden kaçırmamak için yeni teklifini sundu ve beklemeye geçti. Ahmed Musa'nın 10 gün içinde kararını açıklaması bekleniyor.
3 DEV DAHA ONUN PEŞİNDE
Ahmed Musa'nın peşinde sadece Galatasaray yok... İngiliz ekiplerinden Wolverhampton, Fransız temsilcisi Marsilya ve Wolfsburg da bu transfer için Galatasaray ile yarış halinde. 25 yaşındaki Ahmed Musa'nın Leicester City ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.
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