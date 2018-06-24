Trabzon’da hedef İzlanda

Hem maliyeti düşük hem de takıma katkı sağlayabilecek isimler arayan Trabzonspor gözünü İzlanda'ya dikti... Yeni sezonda savaşan ve pes etmeyen bir takım kurmak isteyen Bordo-Mavililer, Dünya Kupası'nda İzlanda'nın kadrosunda yer alan Rurik Gislason ve Birkir Bjarnason'a kanca attı. Bu iki futbolcuyu çok yakından takip eden Özkan Sümer ve transfer komitesi kısa süre içinde resmi girişimlere başlayacak.



YÖNETİM SICAK BAKIYOR

Orta alanda görev yapan iki isimden Bjarnason, İngiliz kulübü Aston Villa'da forma giyiyor. Gislason ise Almanya'da Sandhausen'de kariyerini sürdürüyor. Yönetim maliyeti düşük olan İzlandalı yıldızlara çok sıcak bakıyor.