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İkinci perde bugün kapanıyor

heyecanı bugünkü 3 maçla devam edecek

İkinci perde bugün kapanıyor
2018 'nda heyecan bugün oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek. Bugünkü maçlarla birlikte gruplardaki ikinci maçlar da tamamlanacak. İlk maçında Tunus'u mağlup eden İngiltere, saat 15.00'te Panama ile mücadele edecek... H Grubu'nda ise ilk maçlarını kazanan Japonya ve Senegal arasındaki kapışmada merakla bekleniyor. Grupta puanı olmayan Polonya ve Kolombiya ise saat 21.00'de karşı karşıya gelecekler.
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