2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan bugün oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek. Bugünkü maçlarla birlikte gruplardaki ikinci maçlar da tamamlanacak. İlk maçında Tunus'u mağlup eden İngiltere, saat 15.00'te Panama ile mücadele edecek... H Grubu'nda ise ilk maçlarını kazanan Japonya ve Senegal arasındaki kapışmada merakla bekleniyor. Grupta puanı olmayan Polonya ve Kolombiya ise saat 21.00'de karşı karşıya gelecekler.
İkinci perde bugün kapanıyor
Dünya Kupası heyecanı bugünkü 3 maçla devam edecek
Etiketler: Dünya Kupası , Kolombiya , İngiltere , FIFA , Japonya
- 24 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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