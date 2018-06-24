Barça tamam sıra Mina’da

Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından transferde hareketli dakikalar yaşanıyor. Başkan Ali Koç, Barcelona ile olan iyi ilişkilerini de kullanarak kaliteli oyuncuları kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu. Bunlardan birisi de Kolombiyalı stoper Yerry Mina idi.



COMOLLI DEVREYE GİRİYOR

Barcelona'nın Mina'nın kiralanmasına onay verdiği öğrenilirken şu anda Dünya Kupası'nda olan Kolombiyalı oyuncunun ikna edilmesi için girişimlere başlanacağı öğrenildi. Sarı-Lacivertli kulübün Fransız sportif direktörü Damien Comolli'nin oyuncunun menajeri ile temasa geçtiği, gerekirse özel izinle oyuncu ile Rusya'da yüz yüze bir görüşme yapacağı da gelen haberler arasında.



BARÇA 11.8 MİLYON ÖDEMİŞTİ

Barcelona Mina'yı ocak ayında Brezilya kulübü Palmeiras'tan 11.8 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Ancak Mina sadece 5 maçta forma giymişti. 23 yaşındaki 1.95'lik stopere Premier Lig'den de talip olduğu iddia edilmişti. Ancak sponsorluk anlaşması nedeniyle Barcelona ile çok iyi iletişimi olan Başkan Ali Koç, ibreyi Fenerbahçe'ye çevirmişti.